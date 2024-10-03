Понад 750 шкіл мають своїх інспекторів служби освітньої безпеки
Київ • УНН
Інспектори служби освітньої безпеки почали роботу в українських школах з серпня. Вони забезпечують безпеку, координують пропускний режим, проводять заняття з безпеки та працюють з батьками.
Понад 750 шкіл в Україні вже працюють із власними інспекторами служби освітньої безпеки, які почали свою діяльність у серпні. Інспектори забезпечують безпеку шкіл, координацію пропускного режиму та патрулювання території. Про це розповіла начальниця Управління організації Служби освітньої безпеки Національної поліції України Надія Ситник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Інспектори служби освітньої безпеки з серпня почали свою роботу в загальної середньої освіти. Вже в вересні понад 750 шкіл мають своїх інспекторів служби освітньої безпеки, з якими плідно працюють
За її словами, окрім координації пропускного режиму, патрулювання території закладів освіти разом з ДСНС провели понад 1300 занять з відпрацювання алгоритму дій у випадку надзвичайних ситуацій.
Інспектори вже провели понад 13 тисяч інтерактивних занять зі здобувачами освіти з різних безпекових тематик, зокрема: правила дорожнього руху, кібербезпека, запобігання булінгу та інше
Вона додала, що інспектори служби освітньої безпеки також проводять пояснювальні роботи з батьками.
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У закладах загальної середньої освіти України під час навчального процесу постійно працюватимуть інспектори служби освітньої безпеки. Вони відповідатимуть за безпеку дітей, контроль пропускного режиму, патрулювання території та проведення інтерактивних занять з правової обізнаності.
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