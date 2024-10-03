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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 750 школ имеют своих инспекторов службы образовательной безопасности

Более 750 школ имеют своих инспекторов службы образовательной безопасности

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 08:03  •  4238 просмотра

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Инспекторы службы образовательной безопасности начали работу в украинских школах с августа. Они обеспечивают безопасность, координируют пропускной режим, проводят занятия по безопасности и работают с родителями.

Более 750 школ в Украине уже работают с собственными инспекторами службы образовательной безопасности, которые начали свою деятельность в августе. Инспекторы обеспечивают безопасность школ, координацию пропускного режима и патрулирование территории. Об этом рассказала начальник Управления организации Службы образовательной безопасности Национальной полиции Украины Надежда Сытник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН

Инспекторы службы образовательной безопасности с августа начали свою работу в общем среднем образовании. Уже в сентябре более 750 школ имеют своих инспекторов службы образовательной безопасности, с которыми плодотворно работают

- рассказала Сытник.

По ее словам, кроме координации пропускного режима, патрулирования территории учебных заведений вместе с ГСЧС провели более 1300 занятий по отработке алгоритма действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Инспекторы уже провели более 13 тысяч интерактивных занятий с соискателями образования по различным тематикам безопасности, в частности: правила дорожного движения, кибербезопасность, предотвращение буллинга и прочее

- добавила Сытник.

Она добавила, что инспекторы службы образовательной безопасности также проводят объяснительные работы с родителями. 

Напомним 

В учреждениях общего среднего образования Украины во время учебного процесса постоянно будут работать инспекторы службы образовательной безопасности. Они будут отвечать за безопасность детей, контроль пропускного режима, патрулирование территории и проведение интерактивных занятий по правовой осведомленности.

Шмыгаль назвал пять направлений, на которых сосредоточилось правительство для обеспечения образовательных возможностей3 сентября 2024, 09:31 • 10431 просмотр

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Общество
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