Более 750 школ в Украине уже работают с собственными инспекторами службы образовательной безопасности, которые начали свою деятельность в августе. Инспекторы обеспечивают безопасность школ, координацию пропускного режима и патрулирование территории. Об этом рассказала начальник Управления организации Службы образовательной безопасности Национальной полиции Украины Надежда Сытник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Инспекторы службы образовательной безопасности с августа начали свою работу в общем среднем образовании. Уже в сентябре более 750 школ имеют своих инспекторов службы образовательной безопасности, с которыми плодотворно работают - рассказала Сытник.

По ее словам, кроме координации пропускного режима, патрулирования территории учебных заведений вместе с ГСЧС провели более 1300 занятий по отработке алгоритма действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Инспекторы уже провели более 13 тысяч интерактивных занятий с соискателями образования по различным тематикам безопасности, в частности: правила дорожного движения, кибербезопасность, предотвращение буллинга и прочее - добавила Сытник.

Она добавила, что инспекторы службы образовательной безопасности также проводят объяснительные работы с родителями.

Напомним

В учреждениях общего среднего образования Украины во время учебного процесса постоянно будут работать инспекторы службы образовательной безопасности. Они будут отвечать за безопасность детей, контроль пропускного режима, патрулирование территории и проведение интерактивных занятий по правовой осведомленности.

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