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Шахед-136

The New York Times

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Понад 540 збитих “шахедів”: у Повітряних силах розповіли скільки їх ще може бути у росіян

Київ • УНН

 • 373535 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. З середини вересня українським військовим вдалося збити понад 540 дронів-камікадзе. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.

Понад 540 збитих “шахедів”: у Повітряних силах розповіли скільки їх ще може бути у росіян

Цитата

“Цифра, яку росія замовила — 1750. Понад 600 уже використано, саме „шахедів“. Цих безпілотників уже збито, з 13 вересня — понад 540 одиниць. Ви можете порахувати скільки збито, скільки ще вони зможуть отримати”, — сказав Ігнат.

Додамо

Під час новорічної атаки ворогом за допомогою дронів українській сили ППО продемонстрували надзвичайну ефективність, збивши усі БПЛА

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В одному із збитих іранських дронів-камікадзе виявили технології понад десяти західних компаній — CNN

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