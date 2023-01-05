Понад 540 збитих “шахедів”: у Повітряних силах розповіли скільки їх ще може бути у росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. З середини вересня українським військовим вдалося збити понад 540 дронів-камікадзе. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.
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“Цифра, яку росія замовила — 1750. Понад 600 уже використано, саме „шахедів“. Цих безпілотників уже збито, з 13 вересня — понад 540 одиниць. Ви можете порахувати скільки збито, скільки ще вони зможуть отримати”, — сказав Ігнат.
Додамо
Під час новорічної атаки ворогом за допомогою дронів українській сили ППО продемонстрували надзвичайну ефективність, збивши усі БПЛА.
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