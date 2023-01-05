Более 540 сбитых "шахедов": в Воздушных силах рассказали сколько их еще может быть у россиян

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“Цифра, которую россия заказала — 1750. Более 600 уже использовано, именно „шахедов“. Эти беспилотники уже сбиты, с 13 сентября — более 540 единиц. Вы можете посчитать сколько сбито, сколько еще они смогут получить”, — сказал Игнат.

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Во время новогодней атаки врагом с помощью дронов украинской силы ПВО продемонстрировали чрезвычайную эффективность, сбив все БПЛА.

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