Более 540 сбитых "шахедов": в Воздушных силах рассказали сколько их еще может быть у россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. С середины сентября украинским военным удалось сбить более 540 дронов-камикадзе. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.
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“Цифра, которую россия заказала — 1750. Более 600 уже использовано, именно „шахедов“. Эти беспилотники уже сбиты, с 13 сентября — более 540 единиц. Вы можете посчитать сколько сбито, сколько еще они смогут получить”, — сказал Игнат.
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Во время новогодней атаки врагом с помощью дронов украинской силы ПВО продемонстрировали чрезвычайную эффективность, сбив все БПЛА.
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