Понад 33 тисячі українців перенесли мобільні номери
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Понад 33 тисячі українців уже скористалися послугою щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Українського державного центру радіочастот.
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"Станом на 29 листопада 2019 року перенесено 33 тисячі 603 мобільних номерів між операторами зв’язку", - повідомили в центрі.
Як повідомляв УНН, в Україні з 1 травня ввели нову послугу, за якою абоненти можуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера.