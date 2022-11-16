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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Понад 20 деокупованим населеним пунктам Херсонщини повернули електрику, — Зеленський

Понад 20 деокупованим населеним пунктам Херсонщини повернули електрику, — Зеленський

Київ • УНН

 • 371182 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що понад 20 деокупованим населеним пунктам Херсонської області повернули електрику, пише УНН.

Цитата

«Більш ніж двадцяти деокупованим пунктам Херсонщини повернули електрику. Миколаївщина - те саме. Повертаємо все, щоб відновити нормальне життя» - розповів Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Водночас робота енергетиків по всій Україні триває 24/7. Значна частина енергооб’єктів знищена, а інфраструктура понівечена через вчорашню атаку держави-терориста на нашу енергосистему.

Як зазначив Глава держави, у Херсоні нарешті знову відкриваються аптеки, запрацювала пошта, банки, люди отримують доступ до інтернету. Є вже 30 пунктів роздачі гуманітарної допомоги.

«Відновлення не зупиняється ні на хвилину", - наголосив Президент.

Додамо

У Херсоні працюють бригади міжнародної медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів", які проводять медичний огляд та безкоштовно надають необхідні ліки.

Українські Національні Новини

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