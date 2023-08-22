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Понад 180 українських політв'язнів у Криму стали жертвами окупантів - Генпрокурор

Понад 180 українських політв'язнів у Криму стали жертвами окупантів - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 790357 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. У тимчасово окупованому Криму понад 180 українських політв’язнів стали жертвами окупантів. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін на заході у переддень саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Понад 180 українських політв’язнів в Криму стали жертвами окупантів», - сказав Костін.

Також він повідомив, що з березня 2022 року, тобто з початку повномасштабної вторгнення, за публікацію чи демонстрацію закликів зупинити війну окупаційною владою притягнуто до адміністративної відповідальності за так звану «дискредитацію» армії рф не менше ніж 370 осіб. Загалом сукупний обсяг застосованих до них штрафів становить понад 12 млн російських рублів.

«Окрім того, будь-які публічні висловлювання мешканців Криму щодо необхідності відновлення територіальної цілісності України зустрічають жорстокі, системні переслідування з боку окупаційних силовиків», - сказав Костін.

Доповнення

Наприкінці лютого 2023 року повідомлялося, що російська федерація незаконно утримує 180 політв’язнів, 116 з них – кримські татари.

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