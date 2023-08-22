Более 180 украинских политзаключенных в Крыму стали жертвами оккупантов - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Во временно оккупированном Крыму более 180 украинских политзаключенных стали жертвами оккупантов. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин на мероприятии в канун саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.
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«Более 180 украинских политзаключенных в Крыму стали жертвами оккупантов», - сказал Костин.
Также он сообщил, что с марта 2022 года, то есть с начала полномасштабного вторжения, за публикацию или демонстрацию призывов остановить войну оккупационными властями привлечено к административной ответственности за так называемую «дискредитацию» армии рф не менее 370 человек. В целом совокупный объем примененных к ним штрафов составляет более 12 млн российских рублей.
«Кроме того, любые публичные высказывания жителей Крыма о необходимости восстановления территориальной целостности Украины встречают жестокие, системные преследования со стороны оккупационных силовиков», - сказал Костин.
Дополнение
В конце февраля 2023 года сообщалось, что российская федерация незаконно удерживает 180 политзаключенных, 116 из них – крымские татары.