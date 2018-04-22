Померла грузинська шахістка Ніно Хурцидзе
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Померла грузинська шахістка Ніно Хурцидзе, яка була гросмейстром серед жінок від 1993 року, а також мала титул міжнародного майстра серед чоловіків від 1999 року, передає УНН.
"Дуже сумна новина: Ніна Хурцидзе померла. Мої співчуття всім її друзям та родині", - повідомив фотогра і блогер David Llada.
Цю інформацію також підтверджує і російська шахова федерація.
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Додамо, що найвищого рейтингу Ніно Хурцидзе досягла 1 липня 1999 року, і з результатом 2472 займала 11 місце у рейтингу ФІДЕ та третє місце серед грузинських шахісток.
Раніше ЗМІ повідомляли, що шахістка бореться із злоякісною пухлиною.