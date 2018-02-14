Помер принц Данії Хенрік
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Чоловік королеви Данії, принц Хенрік помер 13 лютого 2018 року. Про це повідомляється на сайті данського королівського палацу, передає УНН.
"Його Королівська Високість принц Хенрік мирно помер уві сні 13 лютого о 23 годині 18 хвилин в палаці Фреденсборг", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що Її Величність Королева Данії Маргрете II і два його сини були поряд з ним.
Нагадаємо, колишній король Румунії Міхай помер у Швейцарії у грудні 2017 року.