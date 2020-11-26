Помер колишній президент Світового банку Вульфенсон

Економіст помер 25 листопада у своєму будинку в районі Манхеттен (Нью-Йорк). Його син Адам Вульфенсон повідомив виданню, що причиною смерті батька стали ускладнення, викликані пневмонією.

Джеймс Вульфенсон народився 5 грудня 1933 року в Сіднеї в єврейській родині, яка емігрувала в роки Великої депресії з Англії до Австралії. Отримав громадянство США в 1980 році.

До приходу в банк Вульфенсон почав свою кар’єру в якості інвестиційного банкіра, паралельно займаючись питаннями розвитку і світової економіки. Офіційно вступив на посаду президента Світового банка 1 червня 1995 і займав її до 31 травня 2005 року.

За словами чинного керівника Світового банку Девіда Мелпаса, на цій посаді Вулфенсон приділяв особливу увагу зниженню рівня бідності, а також подвоїв зусилля в боротьбі з корупцією. Крім того, він перетворив групу Світового банку, збільшивши децентралізацію і зробивши організацію більш відкритою і прозорою.

Мелпас додав, що співробітники кредитної організації відносилися “з глибоким захопленням і повагою” до Вульфенсона і його дружини Елейн, яка померла в серпні 2020 року.

Нагадаємо, вчора на 61-му році життя помер колишній гравець і тренер збірної Аргентини з футболу Дієго Марадона.