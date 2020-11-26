Помер колишній президент Світового банку Вульфенсон
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Колишній президент Світового банку (СБ) Джеймс Вульфенсон помер в Нью-Йорку на 87-му році життя. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на заяву Інституту перспективних досліджень в Прінстоні (штат Нью-Джерсі), в опікунську раду якого входив Вульфенсон, передає УНН.
Економіст помер 25 листопада у своєму будинку в районі Манхеттен (Нью-Йорк). Його син Адам Вульфенсон повідомив виданню, що причиною смерті батька стали ускладнення, викликані пневмонією.
Джеймс Вульфенсон народився 5 грудня 1933 року в Сіднеї в єврейській родині, яка емігрувала в роки Великої депресії з Англії до Австралії. Отримав громадянство США в 1980 році.
До приходу в банк Вульфенсон почав свою кар’єру в якості інвестиційного банкіра, паралельно займаючись питаннями розвитку і світової економіки. Офіційно вступив на посаду президента Світового банка 1 червня 1995 і займав її до 31 травня 2005 року.
За словами чинного керівника Світового банку Девіда Мелпаса, на цій посаді Вулфенсон приділяв особливу увагу зниженню рівня бідності, а також подвоїв зусилля в боротьбі з корупцією. Крім того, він перетворив групу Світового банку, збільшивши децентралізацію і зробивши організацію більш відкритою і прозорою.
Мелпас додав, що співробітники кредитної організації відносилися “з глибоким захопленням і повагою” до Вульфенсона і його дружини Елейн, яка померла в серпні 2020 року.
Нагадаємо, вчора на 61-му році життя помер колишній гравець і тренер збірної Аргентини з футболу Дієго Марадона.