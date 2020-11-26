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Умер бывший президент Всемирного банка Вульфенсон

Умер бывший президент Всемирного банка Вульфенсон

Киев  •  УНН

 • 18994 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Бывший президент Всемирного банка (ВБ) Джеймс Вульфенсон умер в Нью-Йорке на 87-м году жизни. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на заявление Института перспективных исследований в Принстоне (штат Нью-Джерси), в попечительский совет которого входил Вульфенсон, передает УНН.

Экономист скончался 25 ноября в своем доме в районе Манхэттен (Нью-Йорк). Его сын Адам Вульфенсон сообщил изданию, что причиной смерти отца стали осложнения, вызванные пневмонией.

Джеймс Вульфенсон родился 5 декабря 1933 года в Сиднее в еврейской семье, которая эмигрировала в годы Великой депрессии из Англии в Австралию. Получил гражданство США в 1980 году.

До прихода в банк Вульфенсон начал свою карьеру в качестве инвестиционного банкира, параллельно занимаясь вопросами развития и мировой экономики. Официально вступил в должность президента Всемирного банка 1 июня 1995 года и занимал ее до 31 мая 2005 года.

По словам действующего руководителя Всемирного банка Дэвида Мелпаса, на этой должности Вулфенсон уделял особое внимание снижению уровня бедности, а также удвоил усилия в борьбе с коррупцией. Кроме того, он превратил группу Всемирного банка, увеличив децентрализацию и сделав организацию более открытой и прозрачной.

Мелпас добавил, что сотрудники кредитной организации относились “с глубоким восхищением и уважением” к Вульфенсону и его жене Элейн, которая умерла в августе 2020 года.

Напомним, вчера на 61-м году жизни скончался бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона.

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