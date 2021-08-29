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Помер колишній президент МОК Жак Рогге

Помер колишній президент МОК Жак Рогге

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У віці 79-років помер колишній президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) граф Жак Рогге. Про це УНН інформують у пресслужбі комітету.

Деталі

Рогге був восьмим президентом МОК з 2001 по 2013 рік, після чого став почесним президентом. Він був одружений, має сина, доньку та двох онуків. Рогге був хірургом-ортопедом із дипломом спортивної медицини.

Рогге був чемпіоном Бельгії з регбі та представляв свою країну у збірній. Він був 16-кратним чемпіоном Бельгії та чемпіоном світу з вітрильного спорту. Він також брав участь у вітрильному спорту на трьох виданнях Олімпійських ігор, у 1968, 1972 та 1976 роках, у класі фінів.

Після кар’єри спортсмена він став президентом Бельгійського та Європейського олімпійських комітетів, а в 2001 році був обраний президентом МОК. Після президентства МОК він також служив Спеціальним посланником у справах молоді, біженців та спорту при Організації Об’єднаних Націй.

На знак пошани олімпійський прапор буде вивішуватись на півтугли протягом п’яти днів у Олімпійському будинку, в Олімпійському музеї та у всіх приміщеннях МОК, а МОК запрошує всі національні олімпійські комітети та міжнародні федерації приєднатися до цього жесту пам’ять і честь.

Доповнення

Шестиразовий чемпіон світу з хокею з м'ячем помер у віці 30 років.

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