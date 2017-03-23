Помер кілер, який розстріляв Д.Вороненкова (доповнено)

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Убивця екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова помер у лікарні. Про це повідомили медики, передає УНН.

"...помер", - повідомили медики.

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що кілер колишнього депутата на грані смерті. Зокрема, у нього два поранення в область грудної клітки і голови, скрізний постріл у голову.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Українські Національні Новини

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