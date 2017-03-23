Умер киллер, расстрелявший Д.Вороненкова (дополнено)

"... Умер", - сообщили медики.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что киллер бывшего депутата на грани смерти. В частности, у него два ранения в область грудной клетки и головы, сквозной выстрел в голову.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.