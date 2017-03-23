Умер киллер, расстрелявший Д.Вороненкова (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Убийца экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова умер в больнице. Об этом сообщили медики, передает УНН.
"... Умер", - сообщили медики.
Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что киллер бывшего депутата на грани смерти. В частности, у него два ранения в область грудной клетки и головы, сквозной выстрел в голову.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.