Польський Сенат схвалив скандальний бюджет, протест опозиції в Сеймі триває
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Правляча націонал-консервативна партія Польщі “Право і справедливість” зуміла в середу, 11 січня, провести у верхній палаті парламенту — Сенаті — голосування щодо бюджету. Документ був схвалений без поправок, тепер його має підписати президент країни Анджей Дуда, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Утім, політична криза триває. Опозиційні партії “Громадянська платформа” та “Сучасна” від 16 грудня займають залу нижньої палати парламенту. 11 січня парламент знову не зміг розпочати роботу — спікер Марек Кухчинський відкрив засідання і одразу переніс його на наступний день.
Опозиція вимагає переголосування бюджету, який, на її думку, був ухвалений у протизаконний спосіб. ПіС відкидає закиди центристської опозиції. Лідер “Платформи” Гжегож Схетина пообіцяв продовжувати протести проти “абсурду” у парламенті та пообіцяв притягнути винних у порушенні процедур до відповідальності.
Водночас представник ПіС Ярослав Качинський, якого вважають польським “сірим кардиналом”, заявив, що бюджет все ж ухвалено, він чекає на підпис президента. Він також закинув опозиції порушення демократичних норм та припустив, що депутатів меншості можуть видворити із зали силою.