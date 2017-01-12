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Польский Сенат одобрил скандальный бюджет, протест оппозиции в Сейме продолжается

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 января. УНН. Правящая национал-консервативная партия Польши "Право и справедливость" сумела в среду, 11 января, провести в верхней палате парламента - Сенате - голосование по бюджету. Документ был одобрен без поправок, теперь его должен подписать президент страны Анджей Дуда, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

Впрочем, политический кризис продолжается. Оппозиционные партии "Гражданская платформа" и "Современная" от 16 декабря занимают зал нижней палаты парламента. 11 января парламент снова не смог начать работу - спикер Марек Кухчинский открыл заседание и сразу перенес его на следующий день.

Оппозиция требует переголосования бюджета, который, по ее мнению, был принят противозаконно. ПиС отвергает упреки центристской оппозиции. Лидер "Платформы" Схетына пообещал продолжать протесты против "абсурда" в парламенте и пообещал привлечь виновных в нарушении процедур к ответственности.

В то же время представитель ПиС Ярослав Качиньский, которого считают польским "серым кардиналом", заявил, что бюджет все же принят, он ожидает подписи президента. Он также обвинил оппозицию в нарушении демократических норм и предположил, что депутатов меньшинства могут выдворить из зала силой.

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