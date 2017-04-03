Польські консульства в Україні досі не працюють
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На сьогодні немає жодних змін у роботі консульського відділу посольства Польщі і польських консульств в Україні, вони залишаються закритими. Цю інформацію підтвердили УНН у посольстві Польщі в Україні.
"На сторінці посольства є офіційна заява Міністерства закордонних справ (Польщі – ред.), там немає ніякої новішої інформації, ніж та, яка була на минулому тижні. На цю мить ще нічого не змінилося", - сказали у посольстві, відповідаючи на запитання про те, чи розпочали роботу польські консульства в Україні.
Нагадаємо, у заяві МЗС Польщі від 29 березня, яка була оприлюднена на офіційному сайті посольства Польщі в Україні, зазначалося, що “до часу, поки вищеназвані очікування польської сторони не будуть виконані, усі польські консульські установи в Україні будуть зачинені. Незважаючи на закриття консульських установ, консули Республіки Польща будуть надавати необхідну допомогу громадянам Польщі”.
Як повідомляв УНН, уночі на 29 березня невідомі стріляли в приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку.
У Службі безпеки України заявили, що слідство розглядає декілька версій інциденту щодо генерального консульства Польщі у Луцьку, зокрема і терористичний акт.
Віце-прем’єр Польщі Ярослав Говін висловив занепокоєння з приводу вибуху в консульстві Польщі у Луцьку і заявив, що польський уряд очікує від української сторони негайного з’ясування обставин ситуації і покарання винних.