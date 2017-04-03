Польские консульства в Украине до сих пор не работают

"На странице посольства есть официальное заявление Министерства иностранных дел (Польши - ред.), там нет никакой более поздней информации, чем та, которая была на прошлой неделе. На данный момент еще ничего не изменилось", - сказали в посольстве, отвечая на вопрос о том, начали работу польские консульства в Украине.

Напомним, в заявлении МИД Польши от 29 марта, которое было обнародовано на официальном сайте посольства Польши в Украине, отмечалось, что "до времени, пока вышеназванные ожидания польской стороны не будут выполнены, все польские консульские учреждения в Украине будут закрыты. Несмотря на закрытие консульских учреждений, консулы Республики Польша будут оказывать необходимую помощь гражданам Польши".

Как сообщал УНН, в ночь на 29 марта неизвестные стреляли в помещение генерального консульства Польши в Луцке.

В Службе безопасности Украины заявили, что следствие рассматривает несколько версий инцидента в отношении генерального консульства Польши в Луцке, в том числе террористический акт.

Вице-премьер Польши Ярослав Говин выразил обеспокоенность по поводу взрыва в консульстве Польши в Луцке и заявил, что польское правительство ожидает от украинской стороны немедленного выяснения обстоятельств ситуации и наказания виновных.