Польские консульства в Украине до сих пор не работают

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 59201 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106754 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164168 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120510 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119036 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113892 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105163 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107281 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103744 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156173 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Польские консульства в Украине до сих пор не работают

Польские консульства в Украине до сих пор не работают

Киев  •  УНН

 • 15105 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. На сегодняшний день нет никаких изменений в работе консульского отдела посольства Польши и польских консульств в Украине, они остаются закрытыми. Эту информацию подтвердили УНН в посольстве Польши в Украине.

"На странице посольства есть официальное заявление Министерства иностранных дел (Польши - ред.), там нет никакой более поздней информации, чем та, которая была на прошлой неделе. На данный момент еще ничего не изменилось", - сказали в посольстве, отвечая на вопрос о том, начали работу польские консульства в Украине.

Напомним, в заявлении МИД Польши от 29 марта, которое было обнародовано на официальном сайте посольства Польши в Украине, отмечалось, что "до времени, пока вышеназванные ожидания польской стороны не будут выполнены, все польские консульские учреждения в Украине будут закрыты. Несмотря на закрытие консульских учреждений, консулы Республики Польша будут оказывать необходимую помощь гражданам Польши".

Как сообщал УНН, в ночь на 29 марта неизвестные стреляли в помещение генерального консульства Польши в Луцке.

В Службе безопасности Украины заявили, что следствие рассматривает несколько версий инцидента в отношении генерального консульства Польши в Луцке, в том числе террористический акт.

Вице-премьер Польши Ярослав Говин выразил обеспокоенность по поводу взрыва в консульстве Польши в Луцке и заявил, что польское правительство ожидает от украинской стороны немедленного выяснения обстоятельств ситуации и наказания виновных.

Украинские Национальные Новости

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