Польський Познань відкрив інтернет-сторінку українською мовою

Це вже восьма мовна версія офіційної веб-сторінки міста. На додаток до рідної польської, надаються інформаційні послуги англійською, німецькою, іспанською, португальською, італійською та хорватською мовами.

"Це відповідь міста на зростання кількості мешканців українського походження, які становлять 90% іноземців, що приїжджають до Познані. Завдяки новим сполученням з Києвом і Львовом зростає туристичний рух з цією країною", - прокоментувала уповноважена мера міста з питань протидії дискримінації Марта Мазурек.

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На інтернет-сторінці україномовної версії сайту міститься загальна інформація про місто, його історію та ділове середовище.

Адреси головних офісів та установ, включаючи консульство. Є також поради щодо отримання необхідних документів, проживання, навчання, комунікацію та працевлаштування у місті.