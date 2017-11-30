Польский Познань создал интернет-страницу на украинском языке

Это уже восьмая языковая версия официальной веб-страницы города. В дополнение к родному польскому, предоставляются информационные услуги на английском, немецком, испанском, португальском, итальянском и хорватском языках.

"Это ответ города на рост числа жителей украинского происхождения, составляющих 90% иностранцев, приезжающих в Познань. Благодаря новому сообщению с Киевом и Львовом растет туристический поток с этой страной", - прокомментировала уполномоченная мэра города по вопросам противодействия дискриминации Марта Мазурек.

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На интернет-странице русскоязычной версии сайта содержится общая информация о городе, его истории и деловой среде. Адрес главных офисов и учреждений, включая консульство. Есть также советы по получению необходимых документов, проживанию, обучению, коммуникации и трудоустройству в городе.