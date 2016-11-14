Польська поліція: спалений у Варшаві прапор може бути не українським
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У польській поліції припустили, що знамено, потоптане і спалене минулої п’ятниці у Варшаві під час Маршу Незалежності, не було прапором України, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Вчинок негарний, ми про нього знаємо, але, ймовірно, як вдалося з’ясувати, це був прапор РАС – «Руху Автономії Сілезії», а не сусідів із України", – йшлося у повідомленні на сторінці поліції у Twitter у відповідь на відео, поширене у мережі польськими політиками Яном Ґрабєцом та Анджеєм Розенеком.
Згодом журналіст видання Gazeta Wyborcza Бартош Вєлінський у своєму мікроблозі поширив коллаж із українським та сілезьким прапорами, на якому видно, що знамена схожі, але не ідентичні: на сілезькому прапорі жовтий колір – угорі, а блакитний – внизу.
Невдовзі після того, як коллаж Б.Вєлінського поширили інші інтернет-користувачі, поліція видалила з мікроблогу свій коментар. Запис, однак, устигли зберегти користувачі цієї мережі.
Як повідомляє польське телебачення, у понеділок ввечері справу із спаленням українського прапора у Варшаві прокоментує польський міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський.
У п’ятницю, 11 листопада, під час Маршу Незалежності у Варшаві радикально налаштовані молодики у балаклавах потоптали й спалили синьо-жовте знамено, вигукуючи при цьому антиукраїнські гасла. Марш Незалежності організували праві польські сили з нагоди 98-річчя Незалежності Польщі.
Посольство України в Польщі засудило спалення прапору.