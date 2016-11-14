Польская полиция: сожженный в Варшаве флаг может быть не украинским
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В польской полиции предположили, что знамя, которое попрано и сожжено в прошлую пятницу в Варшаве во время Марша Независимости, не было флагом Украины, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Поступок некрасивый, мы о нем знаем, но, вероятно, как удалось выяснить, это был флаг РАС - "Движения Автономии Силезии", а не соседей с Украины", - говорилось в сообщении на странице полиции в Twitter в ответ на видео, распространенное в сети польскими политиками Яном Грабецом и Анджеем Розенеком.
Впоследствии журналист издания Gazeta Wyborcza Бартош Велинський в своем микроблоге распространил коллаж с украинским и силезским флагами, на котором видно, что знамена похожи, но не идентичны: на силезском флаге желтый цвет - вверху, а голубой - внизу.
Вскоре после того, как коллаж Б.Велинського распространили другие интернет-пользователи, полиция удалила из микроблога свой комментарий. Запись, однако, успели сохранить пользователи сети.
Как сообщает польское телевидение, в понедельник вечером дело с сожжением украинского флага в Варшаве прокомментирует польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский.
В пятницу, 11 ноября, во время Марша Независимости в Варшаве радикально настроенные молодые люди в балаклавах потоптали и сожгли сине-желтое знамя, выкрикивая при этом антиукраинские лозунги. Марш Независимости организовали правые польские силы по случаю 98-летия независимости Польши.
Посольство Украины в Польше осудило сожжение флага.