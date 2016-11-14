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Польская полиция: сожженный в Варшаве флаг может быть не украинским

Польская полиция: сожженный в Варшаве флаг может быть не украинским

Киев • УНН

 • 10001 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В польской полиции предположили, что знамя, которое попрано и сожжено в прошлую пятницу в Варшаве во время Марша Независимости, не было флагом Украины, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Поступок некрасивый, мы о нем знаем, но, вероятно, как удалось выяснить, это был флаг РАС - "Движения Автономии Силезии", а не соседей с Украины", - говорилось в сообщении на странице полиции в Twitter в ответ на видео, распространенное в сети польскими политиками Яном Грабецом и Анджеем Розенеком.

Впоследствии журналист издания Gazeta Wyborcza Бартош Велинський в своем микроблоге распространил коллаж с украинским и силезским флагами, на котором видно, что знамена похожи, но не идентичны: на силезском флаге желтый цвет - вверху, а голубой - внизу.

Вскоре после того, как коллаж Б.Велинського распространили другие интернет-пользователи, полиция удалила из микроблога свой комментарий. Запись, однако, успели сохранить пользователи сети.

Как сообщает польское телевидение, в понедельник вечером дело с сожжением украинского флага в Варшаве прокомментирует польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский.

В пятницу, 11 ноября, во время Марша Независимости в Варшаве радикально настроенные молодые люди в балаклавах потоптали и сожгли сине-желтое знамя, выкрикивая при этом антиукраинские лозунги. Марш Независимости организовали правые польские силы по случаю 98-летия независимости Польши.

Посольство Украины в Польше осудило сожжение флага.

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