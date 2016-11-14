Польська поліція розпочала розслідувати справу спалення українського прапору
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Поліція Варшави розпочала розслідувати факт спалення прапора України та збирати докази у цій справі. Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на заяву столичного відділу поліції, передає УНН.
"Польська поліція вилучила відеозапис, на якому група замаскованих осіб під час Маршу незалежності у Варшаві спалила прапор України. Зібрані інформація та матеріал у цій справі будуть передані до прокуратури", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поліція проводить перевірку на основі повідомлень у ЗМІ та відеоролику, на якому засвідчено факт спалення.
"Ми проводимо перевірку на основі інформації з мас-медіа та відеоролика, що були розміщені і поширені в Інтернеті. Це відео вилучили»" - повідомив речник варшавської поліції, штабний аспірант М.Мрозек.
Також у поліції повідомляють, що після збору попередньої інформації, справу буде передано до суду.
"Ми з’ясовуємо, де саме стався цей інцидент. Після збору цієї попередньої інформації ми передамо матеріал до прокуратури з метою його вивчення", - повідомив він.
Крім того, М.Мрозек додав, що завдяки відеозапису з Інтернету, поліція займеться встановленням осіб, котрі спалили державний символ України. Однак він зазначив, що поки ніхто не звернувся із заявою у цій справі.
Нагадаємо, 11 листопада під час проведення Маршу незалежності у Варшаві було спалено український прапор.
Як повідомляв УНН, в Польщі помстилися за спалений український прапор.