Польская полиция начала расследовать дело сожжения украинского флага
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Полиция Варшавы начала расследовать факт сожжения флага Украины и собирать доказательства по этому делу. Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на заявление столичного отдела полиции, передает УНН.
"Польская полиция изъяла видеозапись, на которой группа замаскированных лиц во время Марша независимости в Варшаве сожгла флаг Украины. Собранная информация и материалы по этому делу будут переданы в прокуратуру", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция проводит проверку на основании сообщений в СМИ и видеоролика, на котором засвидетельствован факт сожжения.
"Мы проводим проверку на основании информации из СМИ и видеоролика, размещенных и распространенных в Интернете. Это видео изъяли", - сообщил пресс-секретарь варшавской полиции, штабной аспирант М.Мрозек.
Также в полиции сообщают, что после сбора предварительной информации, дело будет передано в суд.
"Мы выясняем, где именно произошел этот инцидент. После сбора этой предварительной информации мы передадим материал в прокуратуру с целью его изучения", - сообщил он.
Кроме того, М.Мрозек добавил, что благодаря видеозаписи в Интернете, полиция займется установлением лиц, которые сожгли государственный символ Украины. Однако он отметил, что пока никто не обратился с заявлением по этому делу.
Напомним, 11 ноября во время проведения Марша независимости в Варшаве был сожжен украинский флаг.
Как сообщал УНН, в Польше отомстили за сожженный украинский флаг.