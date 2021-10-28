Польща попросила Газпром знизити ціни на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Польська PGNiG направила російській стороні заявку про зниження ціни на газ за Ямальським контрактом, укладеним із “Газпромом”, повідомляє пресслужба компанії, пише УНН.
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Польща просить переглянути ціни у бік зниження, “щоб у процесі повторних переговорів враховувалася поточна ринкова ситуація”, йдеться у заяві PGNiG.
За словами голови компанії Павла Маєвского, PGNiG останнім часом спостерігає “безпрецедентне зростання цін на природний газ на європейському оптовому ринку”. “Ця неординарна ситуація є підставою для перегляду цінових умов, на яких ми закуповуємо паливо за Ямальським контрактом”, — вважає він. Маєвскій припустив, що ціни вдасться знизити з 1 листопада.
Доповнення
Угода про постачання газу між “Газпромом” та PGNiG була укладена наприкінці вересня 1996 року. Сторони домовилися про постачання 9,8 млрд куб. м газу щороку. Відповідно до контракту, кожна сторона раз на три роки може виступити за перегляд умов.
Угода закінчується у 2022 році, польська влада не раз говорила, що не продовжуватиме її. У Варшаві заявляють, що знайшли можливість відмовитися від російського газу за рахунок закупівлі палива в інших постачальників, у тому числі ЗПГ зі США і Катару, а також норвезького природного газу, який надходитиме через газопровід Baltic Pipe, що ще будується.