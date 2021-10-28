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Польща попросила Газпром знизити ціни на газ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Польська PGNiG направила російській стороні заявку про зниження ціни на газ за Ямальським контрактом, укладеним із “Газпромом”, повідомляє пресслужба компанії, пише УНН.

Польща попросила Газпром знизити ціни на газ

Деталі

Польща просить переглянути ціни у бік зниження, “щоб у процесі повторних переговорів враховувалася поточна ринкова ситуація”, йдеться у заяві PGNiG.

За словами голови компанії Павла Маєвского, PGNiG останнім часом спостерігає “безпрецедентне зростання цін на природний газ на європейському оптовому ринку”. “Ця неординарна ситуація є підставою для перегляду цінових умов, на яких ми закуповуємо паливо за Ямальським контрактом”, — вважає він. Маєвскій припустив, що ціни вдасться знизити з 1 листопада.

Доповнення

Угода про постачання газу між “Газпромом” та PGNiG була укладена наприкінці вересня 1996 року. Сторони домовилися про постачання 9,8 млрд куб. м газу щороку. Відповідно до контракту, кожна сторона раз на три роки може виступити за перегляд умов.

Угода закінчується у 2022 році, польська влада не раз говорила, що не продовжуватиме її. У Варшаві заявляють, що знайшли можливість відмовитися від російського газу за рахунок закупівлі палива в інших постачальників, у тому числі ЗПГ зі США і Катару, а також норвезького природного газу, який надходитиме через газопровід Baltic Pipe, що ще будується.

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