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Польша попросила Газпром снизить цены на газ

Киев • УНН

 • 30272 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Польская PGNiG направила российской стороне заявку о снижении цены на газ по Ямальскому контракту, заключенному с “Газпромом”, сообщает пресс-служба компании, пишет УНН.

Польша попросила Газпром снизить цены на газ

Детали

Польша просит пересмотреть цены в сторону снижения, “чтобы в процессе повторных переговоров учитывалась текущая рыночная ситуация”, говорится в заявлении PGNiG.

По словам главы компании Павла Маевского, PGNiG в последнее время наблюдает “беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке”. “Эта неординарная ситуация служит основанием для пересмотра ценовых условий, на которых мы закупаем топливо по Ямальскому контракту”, — считает он. Маевский предположил, что цены удастся снизить с 1 ноября.

Дополнение

Соглашение о поставках газа между “Газпромом” и PGNiG было заключено в конце сентября 1996 года. Стороны договорились о поставке 9,8 млрд куб. м газа каждый год. В соответствии с контрактом каждая сторона раз в три года может выступить за пересмотр условий.

Соглашение истекает в 2022 году, польские власти не раз говорили, что не будут его продлевать. В Варшаве заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет закупки топлива у других поставщиков, в том числе СПГ из США и Катара, а также норвежского природного газа, который будет поступать через еще строящийся газопровод Baltic Pipe.

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