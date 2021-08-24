Польща передала Україні 650 тисяч доз вакцин та засоби захисту

Деталі

Зокрема, Польща передала Україні 127 тонн медичного обладнання та інших медичних матеріалів, які рятують життя вартістю близько 4 млн євро.

“Я сподіваюся, що це обладнання допоможе українцям, що воно допоможе людям, які борються за здоров’я українців. Хочу, щоб цей дар був знаком солідарності та дружби з боку Польщі для України, бо друзів пізнають у складний час, друзів пізнаємо в біді”, — сказав президент Польщі Анджей Дуда.

У свою чергу Віктор Ляшко заявив, що Польща вкотре підтвердила своє партнерство щодо України.

“Польща показала, що може і готова допомагати Україні і готова її приймати у членстві ЄС. Сьогодні українцям потрібно зробити вагомий крок — прийти до пунктів масової вакцинації, щоб рівні охоплення щепленням в Україні були такими як в Польщі наприклад”, — заявив Ляшко.

Доповнення

Раніше заступник міністра охорони здоров’я Польщі Вальдемар Краска заявив, що уряд перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини від COVID-19 з коротким терміном придатності.

Він розповів, що в серпні мають передати першу партію в понад 650 тис. доз вакцин.

Польща планувала поставити 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca в Україну у третьому кварталі цього року.

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс оголосив, що Європейська комісія допомагає Польщі в перепродажі 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні.

Раніше польські ЗМІ повідомляли, що Польща має намір продати Україні та Балканам препарати з найкоротшим терміном придатності, які не можуть бути використані за нинішніх темпів вакцинації. Наразі країна замовила 100 мільйонів доз вакцин, однак темпи щеплень різко сповільнилися, писало RMF24.



Утім, країна не збирається продавати однодозову вакцину Johnson & Johnson. Зазначається, що вакцина найпростіша у використанні і має найдовший термін зберігання.

Уряд країни хоче продати препарати AstraZeneca, Moderna та Pfizer, залежно від того, який препарат замовили країни.