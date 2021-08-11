Поліцію Києва офіційно очолив Вигівський: голова МВС поставив йому перші завдання

Про призначення раніше повідомив УНН з посиланням на уже ексочільника поліції Києва Андрія Крищенка. До цього Вигівський очолював поліцію Полтавської області.

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Міністр внутрішніх справ заявив, що від нового очільника поліції Києва очікує "посилення уваги на забезпечення публічної безпеки, тим більше напередодні 30-ї річниці незалежності України".

“Це перший виклик, який чекає на вас і на нас всіх. І ви тепер особисто, Іване Михайловичу, будете нести відповідальність за організацію проведення цього свята”, — сказав Монастирський.

Окрім того, голова МВС наголосив, що питання боротьби із злочинами, на які найбільше скаржаться громадяни, має бути у пріоритеті у нового керівництва.

“Це питання розбоїв, крадіжок транспортних засобів... Щоб кожне звернення киян не лишалося без реакції столичної поліції”, — підкреслив очільник правоохоронного відомства.

Монастирський також сказав, щоб особливу увагу столична поліція приділяла і дрібним, побутовим злочинам.

“Для пересічного киянина викрадення у дитини велосипеда буде більш важливим і вагомим, ніж питання, яке помічається на рівні Головного управління. На це я спрямовую вас як керівника поліції і всю команду, яка буде працювати. Акцентую вашу увагу, що питання протидії корупції буде пріоритетом моєї роботи. Жодного потурання до людей, які будуть займатися корупційними схемами, не буде ні від мене, ні від очільника НПУ, ні від очільника поліції Києва”, — заявив він.

Голова Нацполіції Ігор Клименко сказав, що Київ — місто держави, яке вимагає від нового очільника особливої уваги в організації роботи, підборі керівної ланки і у розв’язанні проблемних питань. “Хочу націлити весь столичний гарнізон на серйозну кропітку роботу, як ми працювали до цього раніше. Начальник ГУНП має бути як завжди на місці проведення масових заходів для того, щоб особисто оцінювати всі ризики та небезпеки, які на нас можуть очікувати”, — заявив очільник НПУ.

Водночас Клименко підкреслив, питання незаконного будівництва, рейдерства, майнові злочини та крадіжки — завжди будуть на контролі в керівництва Нацполіції. Тому, новий начальник ГУНП Києва повинен звернути увагу на подолання цих проблем.

“Хотів би звернути увагу на залізничний вокзал, центральні вулиці Києва, метрополітен: тисячі туристів, які знаходяться там, мають бути у безпеці. Зосередьте зусилля на цьому в першу чергу на ці свята, які ми будемо відзначати з 16 по 25 серпня”, — сказав він.

Коментар нового начальника поліції Києва

Своєю чергою Іван Вигівський висловив подяку за можливість керувати таким великим підрозділом. “Роботи буде багато. Пріоритетними залишаються боротьба з організованою злочинністю та безпека на вулицях столиці... Задачі, які ставляться керівництвом держави, будуть максимально виконані”, — зазначив новопризначений керівник поліції Києва.

Андрій Крищенко подякував керівництву МВС, НПУ та колегам за роботу протягом п’яти років. Очільник МВС подякував Андрієві Крищенку за понад 5 років роботи.

Що було раніше

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко офіційно повідомив про свою відставку сьогодні вранці, 11 серпня. Він перебував на посаді з 15 грудня 2015 року.