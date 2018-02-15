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Поліція затримала винуватця стрілянини у середній школі на півдні Флориди

Поліція затримала винуватця стрілянини у середній школі на півдні Флориди

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. За словами місцевого шерифа, винуватця стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд (штат Флорида) заарештували. Про це повідомляє УНН з посиланням на WSVN 7 News, CNN, та Daily Mail.

Стрільцем виявився 19-літній Ніколас де Хесус Крус, випускник цієї школи. Студент, який стверджує, що знає Ніколаса, сказав, що він був “проблемною дитиною” і одержимий зброєю.

Видання Daily Mail повідомляє про не менше семи загиблих і більше 50 поранених дітей.

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Поліція продовжує обшукувати приміщення школи, оскільки місце поки небезпечно, заявив журналістам шериф округу Бровард.

“Ми продовжуємо працювати на території школи, там ще небезпечно”, — сказав шериф. Він пояснив, що поліція повинна упевнитися, що в школі “ніхто не ховається”.

Також телеканал CBSN опублікував відео на якому відображено момент стрілянини, зняте одним з учнів школи.

Enough is enough.
The 18th school shooting in the US this year. No one should be experiencing this or have to worry about their safety in school.

Gut wrenching.#Florida #parkland pic.twitter.com/s8b6uZsxSn

— Kirk Lubimov (@KirkLubimov) 14 февраля 2018 г.

У середній школі, де сталася стрілянина, навчаються близько двох тисяч дітей. Повідомлення про стрілянину почали надходити у поліцію через кілька хвилин після того, як завершилися заняття. 

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