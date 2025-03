Поліція затримала винуватця стрілянини у середній школі на півдні Флориди

Стрільцем виявився 19-літній Ніколас де Хесус Крус, випускник цієї школи. Студент, який стверджує, що знає Ніколаса, сказав, що він був “проблемною дитиною” і одержимий зброєю.

Видання Daily Mail повідомляє про не менше семи загиблих і більше 50 поранених дітей.

Поліція продовжує обшукувати приміщення школи, оскільки місце поки небезпечно, заявив журналістам шериф округу Бровард.

“Ми продовжуємо працювати на території школи, там ще небезпечно”, — сказав шериф. Він пояснив, що поліція повинна упевнитися, що в школі “ніхто не ховається”.

Також телеканал CBSN опублікував відео на якому відображено момент стрілянини, зняте одним з учнів школи.

У середній школі, де сталася стрілянина, навчаються близько двох тисяч дітей. Повідомлення про стрілянину почали надходити у поліцію через кілька хвилин після того, як завершилися заняття.