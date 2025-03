Полиция задержала виновника стрельбы в средней школе на юге Флориды

Стрелком оказался 19-летний Николас де Хесус Крус, выпускник этой школы. Студент, который утверждает, что знает Николаса, сказал, что он был “проблемным ребенком” и одержим оружием.

Издание Daily Mail сообщает о не менее семи погибших и более 50 раненых детей.

Полиция продолжает обыскивать помещение школы, поскольку место пока опасно, заявил журналистам шериф округа Бровард.

“Мы продолжаем работать на территории школы, там еще опасно”, — сказал шериф. Он пояснил, что полиция должна удостовериться, что в школе “никто не прячется”.

Также телеканал CBSN опубликовал видео на котором запечатлен момент стрельбы, снятое одним из учеников школы.

Enough is enough.

The 18th school shooting in the US this year. No one should be experiencing this or have to worry about their safety in school.



Gut wrenching. #Florida #parkland pic.twitter.com/s8b6uZsxSn

— Kirk Lubimov (@KirkLubimov) 14 февраля 2018 г.

В средней школе, где произошла стрельба, учатся около двух тысяч детей. Сообщение о стрельбе начали поступать в полицию через несколько минут после того, как завершились занятия.