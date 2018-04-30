Поліція відкрила провадження через побиття Найєма, є затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Київські поліцейські відкрили кримінальне провадження через конфлікт з участю народного депутата України Мустафи Найєма. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба поліції Києва, передає УНН.
До чергової частини Шевченківського управління поліції зателефонував народний депутат та повідомив, щоміж ним та невідомими виник конфлікт. На місце негайно прибули наряди патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.
Поліцейські встановили, що потерпілий рухався у власному автомобілі в напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав “Мерседес”, почалася сварка. У цей момент до них під‘їхав автомобіль “BMW”. У ході конфлікту один із незнайомців вдарив нардепа в обличчя. Зловмисники з місця події зникли.
Для розшуку автомобілів правоохоронці ввели план “перехоплення”, тож невдовзі розшукуваний “Мерседес” знайшли, а неподалік затримали трьох осіб, які брали участь у конфлікті, їх доставили до управління поліції. Чоловіка, який вдарив нардепа, розшукують.
Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, в центрі Києва невідомі побили народного депутата України Мустафу Найєма.