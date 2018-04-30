Полиция открыла производство из-за избиения Найема, есть задержанные

В дежурную часть Шевченковского управления полиции позвонил народный депутат и сообщил, что между ним и неизвестными возник конфликт. На место немедленно прибыли наряды патрульных полицейских и следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

Полицейские установили, что потерпевший двигался в собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал "Мерседес", началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль "BMW". В ходе конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Для розыска автомобилей правоохранители ввели план "перехват", и вскоре разыскиваемый "Мерседес" нашли, а неподалеку задержали трех человек, которые принимали участие в конфликте, их доставили в управление полиции. Мужчину, который ударил нардепа, разыскивают.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в центре Киева неизвестные избили народного депутата Украины Мустафа Найем.