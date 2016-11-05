Поліція у Рівному за допомогою квадрокоптера і літака затримала викрадачів елітних авто
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 5 листопада. УНН. Спецоперацію із затримання двох членів злочинного угрупування, які викрадали елітні автівки на території 5 областей, провела поліція в Здолбунівському районі. Як повідомив відділ комунікації управління НП у Рівненській області, до неї було залучено 60 працівників Нацполіції, два квадрокоптери та літак цивільної авіації, передає УНН.
Як повідомили правоохоронці, втікачі 4 листопада намагалися сховатися на кукурудзяному полі.
"Про викрадення своїх автомобілів "Toyоta RAV4" і "TOYOTA Land Cruiser" повідомив 49-річний житель райцентру Здолбунів. Поблизу села Грем'яче сусіднього Острозького району, де стояв поліцейський пост, зловмисники залишили викрадений автомобіль і втекли на кукурудзяне поле", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі зазначили, що чоловіків, які залягли на полі, помітив один з квадрокоптерів.
"Затримані мешканці Черкаської області 37-ми та 35-ти років входять до злочинного угрупування, яке тривалий час вчиняло уганяли елітні авто в п’ятьох областях", - повідомили правоохоронці.
Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, де чекають на оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.