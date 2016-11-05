Полиция в Ровно с помощью квадрокоптера и самолета задержала похитителей элитных авто
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 5 ноября. УНН. Спецоперацию по задержанию двух членов преступной группировки, которые похищали элитные автомобили на территории 5 областей, провела полиция в Здолбуновском районе. Как сообщил отдел коммуникации управления НП в Ровенской области, к ней были привлечены 60 работников Нацполиции, два квадрокоптера и самолет гражданской авиации, передает УНН.
Как сообщили правоохранители, беглецы 4 ноября пытались скрыться на кукурузном поле.
"О похищении своих автомобилей " Toyоta RAV4 " и " TOYOTA Land Cruiser " сообщил 49-летний житель райцентра Здолбунов. Вблизи села Гремячее соседнего Острожского района, где стоял полицейский пост, злоумышленники оставили похищенный автомобиль и скрылись на кукурузное поле", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что мужчин, которые залегли на поле, заметил один из квадрокоптеров.
"Задержанные жители Черкасской области 37-ми и 35-ти лет входят в преступную группировку, которая длительное время совершала угоны элитных авто в пяти областях", - сообщили правоохранители.
Задержанные находятся в изоляторе временного содержания, где ожидают объявления подозрения и избрания меры пресечения.