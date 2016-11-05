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15 марта, 19:03 • 114877 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165556 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137323 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 112573 просмотра

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Полиция в Ровно с помощью квадрокоптера и самолета задержала похитителей элитных авто

Полиция в Ровно с помощью квадрокоптера и самолета задержала похитителей элитных авто

Киев • УНН

 • 14469 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 5 ноября. УНН. Спецоперацию по задержанию двух членов преступной группировки, которые похищали элитные автомобили на территории 5 областей, провела полиция в Здолбуновском районе. Как сообщил отдел коммуникации управления НП в Ровенской области, к ней были привлечены 60 работников Нацполиции, два квадрокоптера и самолет гражданской авиации, передает УНН.

Как сообщили правоохранители, беглецы 4 ноября пытались скрыться на кукурузном поле.

"О похищении своих автомобилей " Toyоta RAV4 " и " TOYOTA Land Cruiser " сообщил 49-летний житель райцентра Здолбунов. Вблизи села Гремячее соседнего Острожского района, где стоял полицейский пост, злоумышленники оставили похищенный автомобиль и скрылись на кукурузное поле", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мужчин, которые залегли на поле, заметил один из квадрокоптеров.

"Задержанные жители Черкасской области 37-ми и 35-ти лет входят в преступную группировку, которая длительное время совершала угоны элитных авто в пяти областях", - сообщили правоохранители.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания, где ожидают объявления подозрения и избрания меры пресечения.

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