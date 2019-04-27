Поліція розслідуватиме пожежу у храмі на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. За результатами перевірки слідчим відділенням Південного ВП Дніпропетровської області відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна). Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.
27 квітня близько 07:00 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в церкві, яка розташована біля лікарні швидкої медичної допомоги. Зі слів очевидців займання сталося на даху церкви. В момент загоряння людей в приміщенні церкви не було.
Як повідомляв УНН, сьогодні, о 9:00, у Кам’янському вогнеборці ліквідували пожежу на території храму.
Горів дах одноповерхової будівлі та перекриття на площі 200 м².Втім, вже о 07:07 пожежу вдалося локалізувати.
До гасіння пожежі було залучено 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.