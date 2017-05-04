Поліція розшукала викрадений в Ніжині пам'ятник Марку Бернесу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Чернігівські правоохоронці знайшли бронзовий пам’ятник співаку та актору Марку Бернесу, який викрали напередодні. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернігівської області.
В ході оперативно-розшукових заходів ніжинська поліція отримала оперативну інформацію про місце перебування бронзового пам’ятника співаку та актору Марку Бернесу.
Правоохоронці негайно прибули до вказаного місця та виявили там пошкоджену скульптуру. Зловмисники приховали її в рівчаку на околиці міста в районі "Мигалівка". Напевне, планували дочекатися, доки не стихне галас навколо викрадення, щоб потім вивезти пам’ятник з Ніжина та здати на металобрухт.
На місці знахідки працює слідчо-оперативна група. Поліція продовжує проводити оперативні заходи з встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину.
Нагадаємо, що 3 травня у місті Ніжин Чернігівської області невідомі вкрали пам'ятник співаку й актору Марку Бернесу.