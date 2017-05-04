Полиция разыскала похищен в Нежине памятник Марку Бернесу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Черниговские правоохранители нашли бронзовый памятник певцу и актеру Марку Бернесу, который похитили накануне. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий нежинская полиция получила оперативную информацию о местонахождении бронзового памятника певцу и актеру Марку Бернесу.
Правоохранители немедленно прибыли к указанному месту и обнаружили там поврежденную скульптуру. Злоумышленники скрыли ее в канаве на окраине города в районе "Мигаливка". Наверное, планировали дождаться, пока не стихнет шум вокруг похищения, чтобы потом вывезти памятник из Нежина и сдать на металлолом.
На месте находки работает следственно-оперативная группа. Полиция продолжает проводить оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления.
Напомним, что 3 мая в городе Нежин Черниговской области неизвестные украли памятник певцу и актеру Марку Бернесу.