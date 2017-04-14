Поліція розпочала перевірку за фактом обстрілу журналістів на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Поліція Київської області проводить перевірку за фактом обстрілу автомобіля, де перебували журналісти одного з видань, поблизу села Плюти Обухівського району, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Київської області.
“В електронних засобах масової інформації з’явилося повідомлення про те, що поблизу села Плюти Обухівського району, невідомі скоїли постріли в бік автомобіля, де перебували журналісти одного з видань. У повідомленні також зазначається, що ніхто не постраждав. З огляду на обставини, представники ЗМІ швидко покинули місце події. Виявлене повідомлення працівники Обухівського відділу поліції зареєстрували. За даним фактом працівники поліції проводять перевірку”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що зараз в поліції Київщини офіційних заяв і повідомлень від журналіста або його представників про інцидент, який стався в Обухівському районі, не надходило.
При цьому повідомляється, що під час особистого спілкування по телефону з учасником інциденту, журналіст сам пообіцяв приїхати в поліцію через кілька днів і розповісти про те, що сталося.
Як повідомляв УНН, злочинне угруповання торговців органами знешкодили на Київщині.