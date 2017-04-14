Полиция начала проверку по факту обстрела журналистов на Киевщине

"В электронных средствах массовой информации появилось сообщение о том, что вблизи села Плюты Обуховского района, неизвестные совершили выстрелы в сторону автомобиля, где находились журналисты одного из изданий. В сообщении также отмечается, что никто не пострадал. Учитывая обстоятельства, представители СМИ быстро покинули место происшествия. Сообщение работники Обуховского отдела полиции зарегистрировали. По данному факту работники полиции проводят проверку", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас в полицию Киевской области официальных заявлений и сообщений от журналиста или его представителей об инциденте, который произошел в Обуховском районе, не поступало.

При этом сообщается, что во время личного общения по телефону с участником инцидента, журналист сам пообещал приехать в полицию через несколько дней и рассказать о том, что произошло.

Как сообщал УНН, преступную группировку торговцев органами обезвредили Киевской области.