Полиция начала проверку по факту обстрела журналистов на Киевщине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 58839 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106667 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164068 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120435 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118990 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113869 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105150 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107281 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103744 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156108 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция начала проверку по факту обстрела журналистов на Киевщине

Полиция начала проверку по факту обстрела журналистов на Киевщине

Киев  •  УНН

 • 11202 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Полиция Киевской области проводит проверку по факту обстрела автомобиля, где находились журналисты одного из изданий, вблизи села Плюты Обуховского района, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"В электронных средствах массовой информации появилось сообщение о том, что вблизи села Плюты Обуховского района, неизвестные совершили выстрелы в сторону автомобиля, где находились журналисты одного из изданий. В сообщении также отмечается, что никто не пострадал. Учитывая обстоятельства, представители СМИ быстро покинули место происшествия. Сообщение работники Обуховского отдела полиции зарегистрировали. По данному факту работники полиции проводят проверку", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас в полицию Киевской области официальных заявлений и сообщений от журналиста или его представителей об инциденте, который произошел в Обуховском районе, не поступало.

При этом сообщается, что во время личного общения по телефону с участником инцидента, журналист сам пообещал приехать в полицию через несколько дней и рассказать о том, что произошло.

Как сообщал УНН, преступную группировку торговцев органами обезвредили Киевской области.

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