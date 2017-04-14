Полиция начала проверку по факту обстрела журналистов на Киевщине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Полиция Киевской области проводит проверку по факту обстрела автомобиля, где находились журналисты одного из изданий, вблизи села Плюты Обуховского района, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
"В электронных средствах массовой информации появилось сообщение о том, что вблизи села Плюты Обуховского района, неизвестные совершили выстрелы в сторону автомобиля, где находились журналисты одного из изданий. В сообщении также отмечается, что никто не пострадал. Учитывая обстоятельства, представители СМИ быстро покинули место происшествия. Сообщение работники Обуховского отдела полиции зарегистрировали. По данному факту работники полиции проводят проверку", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что сейчас в полицию Киевской области официальных заявлений и сообщений от журналиста или его представителей об инциденте, который произошел в Обуховском районе, не поступало.
При этом сообщается, что во время личного общения по телефону с участником инцидента, журналист сам пообещал приехать в полицию через несколько дней и рассказать о том, что произошло.
Как сообщал УНН, преступную группировку торговцев органами обезвредили Киевской области.