Поліція почала зачистку Пушкінської площі в Москві - ЗМІ

“Група бійців ОМОН врізається в натовп присутніх і витісняє їх з площі. Затримано близько десяти чоловік. Поліцейські застосовують кийки”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що до площі стягують близько 200 бійців ОМОН, вони ланцюгом видавлюють людей.

Як повідомляв УНН, російського опозиціонера Олексія Навального затримали в центрі Москви.

Нагадаємо, поліція у Москві почала затримувати людей на місці проведення акції.

Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.