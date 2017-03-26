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Поліція почала зачистку Пушкінської площі в Москві - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. На Пушкінській площі у Москві почав працювати ОМОН, який розбиває ряди учасників акції протесту проти корупції. Про це повідомляє "Медуза", передає УНН.

“Група бійців ОМОН врізається в натовп присутніх і витісняє їх з площі. Затримано близько десяти чоловік. Поліцейські застосовують кийки”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що до площі стягують близько 200 бійців ОМОН, вони ланцюгом видавлюють людей.

Як повідомляв УНН, російського опозиціонера Олексія Навального затримали в центрі Москви.

Нагадаємо, поліція у Москві почала затримувати людей на місці проведення акції.

Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.

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