Полиция начала зачистку Пушкинской площади в Москве - СМИ

"Группа бойцов ОМОН врезается в толпу собравшихся и вытесняет их с площади. Задержано около десяти человек. Полицейские применяют дубинки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что к площади стягивают около 200 бойцов ОМОН, они цепью выдавливают людей.

Как сообщал УНН, российского оппозиционера Алексея Навального задержали в центре Москвы.

Напомним, полиция в Москве начала задерживать людей на месте проведения акции.

Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.