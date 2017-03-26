Полиция начала зачистку Пушкинской площади в Москве - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. На Пушкинской площади в Москве начал работать ОМОН, который разбивает ряды участников акции протеста против коррупции. Об этом сообщает "Медуза", передает УНН.
"Группа бойцов ОМОН врезается в толпу собравшихся и вытесняет их с площади. Задержано около десяти человек. Полицейские применяют дубинки", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что к площади стягивают около 200 бойцов ОМОН, они цепью выдавливают людей.
Как сообщал УНН, российского оппозиционера Алексея Навального задержали в центре Москвы.
Напомним, полиция в Москве начала задерживать людей на месте проведения акции.
Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.