Поліція Латвії відкрила справу через порушення карантину під час бійки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Поліція Латвії розпочала адміністративне провадження про дрібне хуліганство та недотримання дистанції під час бійки в населеному пункті Слампе Тукумського краю. Про це повідомляє Delfi24 із посиланням на представника Земгальского регіонального управління поліції, інформує УНН.
У розпорядження правоохоронних органів потрапив відеозапис, на якому відображений момент бійки. Поліція встановила осіб, що приймали участь в інциденті. Їх було більше п’яти, що суперечить правилам, що діють під час введенного надзвичайного стану в країні. Згідно з пунктом 4.5.5, жителям заборонено збиратися в кількості більше двох осіб (заборонені будь-які приватні заходи, крім проведення похоронних церемоній поза приміщеннями і проведення хрестин в невідкладних випадках, якщо дотримується взаємна дистанція в два метри між особами і інші правила епідеміологічної безпеки).
Учасників бійки зобов’язали з’явитися в поліцію для надання свідчень.
Згідно з кодексом адміністративних порушень, в Латвії за недотримання правил під час дії надзвичайного стану передбачений штраф: для фізичних осіб в розмірі від 10 євро до 2 тис. євро, а для юридичних — від 140 євро до 5 тис. євро.
В середині березня на тлі епідемії COVID-19 влада Латвії оголосили про закриття сухопутних і повітряних пасажирських перевезень через державний кордон країни.
Тим часом Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США) повідомляє про 804 зафіксованих випадки зараження коронавірусом у Латвії. З цієї кількості 12 випадків — летальні, а вже 267 людей — одужали.