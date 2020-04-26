Полиция Латвии возбудила дело из-за нарушения карантина во время драки

В распоряжение правоохранительных органов попала видеозапись, на которой запечатлен момент драки. Полиция установила участников инцидента. Их было больше пяти, что противоречит действующим правилам во время введенного чрезвычайного положения в стране. Согласно пункту 4.5.5, жителям запрещено собираться в количестве более двух человек (запрещены любые частные мероприятия, кроме проведения похоронных церемоний вне помещений и проведения крестин в неотложных случаях, если соблюдается взаимная дистанция в два метра между лицами и другие правила эпидемиологической безопасности).

Участников драки обязали явиться в полицию для дачи показаний.

Согласно кодексу административных нарушений, в Латвии за несоблюдение правил во время действия чрезвычайного положения предусмотрен штраф: для физических лиц в размере от 10 евро до 2 тыс. евро, а для юридических — от 140 евро до 5 тыс. евро.

В середине марта на фоне эпидемии COVID-19 власти Латвии объявили о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны.

Между тем Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США) сообщает о 804 зафиксированных случаях заражения коронавирусом в Латвии. Из этого количества 12 случаев — летальные, а 267 человек уже выздоровели.