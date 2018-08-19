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Поліція Київщини затримала "злодія в законі", якого раніше вже видворили з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Поліція Київського області затримала “злодія в законі” на прізвисько Дато Агджабединський, якого раніше вже видворили з України і заборонили в’їзд на три роки. Про це написав перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Поліція Київщини затримала "злодія в законі", якого раніше вже видворили з України

“Вчора ввечері працівники поліції Київської області затримали „злодія в законі“, 1985 р.н., кримінальне прізвисько „Дато Агджабединський“. Це „турист“ затримувався й раніше правоохоронцями Києва та Львова в травні поточного року та по ньому вже приймалося рішення про видворення з території України із забороною в’їзду на 3 роки”, — написав В.Аброськін.

Як заявив заступник голови Нацполіції, на його думку, таким іноземним “злодіям в законі” дає завдання ФСБ РФ та використовує їх для дестабілізації ситуації в Україні.

“Він (Дато Агджабединський — ред.) знов прибув до нашої країни, і він тут такий не один виконавець завдань ФСБ: десь ховаються такі гастролери, як „Нодар Руставський“, „Антимос“, „Паата Кутаіський“, „Лаша Сван“, „Куцу“ та ін.”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, 7 липня у Львівській області було затримано та видворено з України “злодія в законі” на прізвисько Дато Агжабединський.

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