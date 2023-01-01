Поліція Ірану затримала найкращих футболістів країни під час рейду на вечірці

Позашлюбні стосунки та вживання алкоголю заборонені ісламськими законами Ірану. Соціальні обмеження - одна з проблем, які викликали масові заворушення в останні місяці після смерті Махси Аміні, звинуваченої у порушенні суворого дрес-коду.

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Напівофіційне інформаційне агентство Tasnim повідомило, що кількох нинішніх гравців та колишніх членів топ-тегеранського футбольного клубу було затримано на вечірці на схід від столиці.

"Деякі гравці перебували в ненормальному стані через вживання алкоголю", - повідомило Tasnim, не вдаючись у подробиці.

Інформаційне агентство YJC повідомило, що збори були святкуванням дня народження, і додало, що всіх затриманих було звільнено, крім однієї людини, яка не є футболістом.

Інформаційне агентство Fars з посиланням на прокурора заявило, що стосовно затриманих порушено кримінальну справу, подробиці буде оприлюднено пізніше.