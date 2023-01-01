Полиция Ирана задержала лучших футболистов страны во время рейда на вечеринке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Иранская полиция задержала нескольких футболистов самого высокого уровня во время рейда на вечеринке в канун Нового года, где подавался алкоголь нарушая исламский запрет, передает УНН.
Внебрачные отношения и употребление алкоголя запрещены исламскими законами Ирана. Социальные ограничения – одна из проблем, вызвавших массовые беспорядки в последние месяцы после смерти Махсы Амини, обвиненной в нарушении строгого дресс-кода.
Детали
Полуофициальное информационное агентство Tasnim сообщило, что несколько нынешних игроков и бывших членов топ-тегеранского футбольного клуба были задержаны на вечеринке на восток от столицы.
"Некоторые игроки находились в ненормальном состоянии из-за употребления алкоголя", - сообщило Tasnim, не вдаваясь в подробности.
Информационное агентство YJC сообщило, что собрание было празднованием дня рождения, и добавило, что все задержанные были освобождены, кроме одного человека, не являющегося футболистом.
Информационное агентство Fars со ссылкой на прокурора заявило, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, подробности будут обнародованы позже.