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Полиция Ирана задержала лучших футболистов страны во время рейда на вечеринке

Полиция Ирана задержала лучших футболистов страны во время рейда на вечеринке

Киев • УНН

 • 604087 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Иранская полиция задержала нескольких футболистов самого высокого уровня во время рейда на вечеринке в канун Нового года, где подавался алкоголь нарушая исламский запрет, передает УНН.

Внебрачные отношения и употребление алкоголя запрещены исламскими законами Ирана. Социальные ограничения – одна из проблем, вызвавших массовые беспорядки в последние месяцы после смерти Махсы Амини, обвиненной в нарушении строгого дресс-кода.

Детали

Полуофициальное информационное агентство Tasnim сообщило, что несколько нынешних игроков и бывших членов топ-тегеранского футбольного клуба были задержаны на вечеринке на восток от столицы.

"Некоторые игроки находились в ненормальном состоянии из-за употребления алкоголя", - сообщило Tasnim, не вдаваясь в подробности.

Информационное агентство YJC сообщило, что собрание было празднованием дня рождения, и добавило, что все задержанные были освобождены, кроме одного человека, не являющегося футболистом.

Информационное агентство Fars со ссылкой на прокурора заявило, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, подробности будут обнародованы позже.

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