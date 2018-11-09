Поліція: 16-річний школяр вкоротив собі віку, 11-річного врятували
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Дніпропетровській області 16-річний школяр покінчив життя самогубством, а 11-річного вдалося врятувати. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області, передає УНН.
“Поліція встановлює обставини самогубства 16-річного хлопця у м. Першотравенську та встановлюються обставини, за яких намагався покінчити з життям 11-річний школяр у Дніпрі”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, з початку поточного року на Дніпропетровщині зафіксовано 12 фактів самогубств серед неповнолітніх та 13 спроб самогубств. Поліція закликає батьків бути уважнішими до дітей. Вони першими мають помітити зміни у настроях дитини, депресивний стан та інші ознаки, які можуть призвести до трагічних наслідків.
Крім того, у поліції нагадали, що для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах працює Національна дитяча “гаряча” лінія.
“За телефонами 116 111, 0 800 500 225 кожна дитина може отримати безкоштовну анонімну консультацію юриста або психолога”, — наголосили правоохоронці.
Нагадаємо, у Харкові чоловік знайшов повішаною власну 14-річну доньку.