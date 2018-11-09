Полиция: 16-летний школьник покончил с собой, 11-летнего спасли
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Днепропетровской области 16-летний школьник покончил жизнь самоубийством, а 11-летнего удалось спасти. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.
"Полиция устанавливает обстоятельства самоубийства 16-летнего парня в г. Першотравенску и устанавливаются обстоятельства, при которых пытался покончить с жизнью 11-летний школьник в Днепре", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, с начала текущего года в Днепропетровской области зафиксировано 12 фактов самоубийств среди несовершеннолетних и 13 попыток самоубийств. Полиция призывает родителей быть внимательнее к детям. Они первыми должны заметить изменения в настроениях ребенка, депрессивное состояние и другие признаки, которые могут привести к трагическим последствиям.
Кроме того, в полиции напомнили, что для детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах работает Национальная детская "горячая" линия.
"По телефонам 116111, 0800500225 каждый ребенок может получить бесплатную анонимную консультацию юриста или психолога", - отметили правоохранители.
Напомним, в Харькове мужчина нашел повешенной собственную 14-летнюю дочь.