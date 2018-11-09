Полиция: 16-летний школьник покончил с собой, 11-летнего спасли

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106836 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113718 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151337 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145589 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136988 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128466 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171966 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция: 16-летний школьник покончил с собой, 11-летнего спасли

Полиция: 16-летний школьник покончил с собой, 11-летнего спасли

Киев  •  УНН

 • 12654 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Днепропетровской области 16-летний школьник покончил жизнь самоубийством, а 11-летнего удалось спасти. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.

"Полиция устанавливает обстоятельства самоубийства 16-летнего парня в г. Першотравенску и устанавливаются обстоятельства, при которых пытался покончить с жизнью 11-летний школьник в Днепре", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, с начала текущего года в Днепропетровской области зафиксировано 12 фактов самоубийств среди несовершеннолетних и 13 попыток самоубийств. Полиция призывает родителей быть внимательнее к детям. Они первыми должны заметить изменения в настроениях ребенка, депрессивное состояние и другие признаки, которые могут привести к трагическим последствиям.

Кроме того, в полиции напомнили, что для детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах работает Национальная детская "горячая" линия.

"По телефонам 116111, 0800500225 каждый ребенок может получить бесплатную анонимную консультацию юриста или психолога", - отметили правоохранители.

Напомним, в Харькове мужчина нашел повешенной собственную 14-летнюю дочь.

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