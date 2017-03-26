Поліцейську мережу протидії домашньому насильству презентували в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ презентувало Поліцейську мережу протидії домашньому насильству, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС.
“Метою проекту є створення ефективної системи виявлення, реагування та протидії випадкам домашнього насильства, а також відновлення довіри громадян до поліції. Головна інновація — у мережі працюватимуть переважно жінки”, — повідомила заступник міністра внутрішніх справ України з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва під час презентації Поліцейської мережі протидії домашньому насильству, що відбулася у центрі народної культури “Музей Івана Гончара”.
За даними прес-служби, три пілотні проекти найближчим часом будуть запущені у Дарницькому районі Києва, Малиновському районі Одеси та місті Сєверодонецьк Луганської області.
За даними Програми розвитку ООН, близько 60% відсотків жінок в громадах регулярно страждають від фізичного насильства. “В Україні виявляються лише 10% всіх випадків домашнього та гендерно обумовленого насильства”, — наголосила Анастасія Дєєва, підкреслюючи гостроту цієї проблеми.
Нова поліцейська мережа, за словами заступника глави МВС, не буде окремим підрозділом у системі Національної поліції. Мережа передбачає тісну взаємодію працівників превенції, слідства, карного розшуку та патрульної служби, які працюватимуть у мобільних групах, що спеціалізуються на протидії домашньому насильству.
У мобільних групах будуть задіяні як чоловіки, так і жінки. Однак більшістю із залучених будуть жінки.
“Ступінь довіри до жінок більший, адже в них постраждалі не бачать агресора, їм не бояться відчиняти двері”, — прокоментувала інновацію шкільний офіцер поліції Ганна Чумас, яка в службовій діяльності неодноразово стикалася із випадками домашнього насильства.
“Групи працюватимуть за чітким алгоритмом взаємодії з операторами лінії „102“, патрульною поліцією та соціальними службам. В основі алгоритму практика „case management“ — персоналізований підхід до роботи з постраждалими в кожному окремому випадку з врахуванням їх інтересів та кращих світових практик”, — наголосила А.Дєєва.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні запустять онлайн-кампанію, присвячену протидії домашньому насильству
Окремо вона звернула увагу на важливість продуманої та ефективної інформаційної кампанії, що є невід’ємною частиною попередження й реагування на випадки домашнього насильства.
Також під час презентації йшлося про збільшення кількості виявлених правопорушень, пов’язаних із насильством у сім’ї, та звернень потерпілих. Ці показники свідчать про зростання довіри населення до поліції.
Захід організовано Міністерством внутрішніх справ України та IREX в рамках проекту з “Комунікаційної підтримки та залучення громадськості до процесу реформ”.